Cuatro heridos leves en un accidente con siete coches en la Autovía do Barbanza

Cuatro personas han resultado heridas leves y han tenido que ser trasladadas al hospital tras un accidente múltiple con siete coches en la Autovía do Barbanza (AG-11) a la altura del kilómetro 13,9 en sentido Ribeira (A Coruña).

El accidente se produjo a las 9:26 de la mañana, según ha informado la Guardia Civil, al salirse de la vía un vehículo. El siguiente coche paró para intentar auxiliarlo y se produjo un atropello, que no fue grave.

A partir de ahí, el resto de vehículos, hasta un total de siete, chocaron en cadena.

A consecuencia del accidente han resultado heridas leves cuatro personas que han sido trasladadas al Hospital de Santiago de Compostela.

El choque múltiple, que se produjo en el kilómetro 13,9 de la citada autovía, ha obligado a cortar el tráfico en la zona, a la altura del desvío a Catoira (Pontevedra), ha especificado el servicio de emergencias 112 Galicia.

Aparte de los Bomberos de Boiro han intervenido Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local y Protección Civil de Rianxo.

