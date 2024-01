Un incendio declarado a última hora de este viernes en el polígono del Tambre de Santiago de Compostela ha calcinado por completo el interior de una nave y ha terminado afectando a otras dos. En el exterior de la empresa más afectada se puede leer el nombre de Yandter Servicios de impresión, pero esta compañía se retiró del polígono hace unos cinco años y según confirman sus dueños a EL CORREO GALLEGO, diario perteneciente al mismo grupo que Faro de Vigo, que nunca se retiró su cártel. Los responsables del negocio actual contemplaban esta mañana los desperfectos pero no han querido ofrecer declaraciones de lo ocurrido. Eran las 22:30 horas cuando el cuerpo de Bomberos de Santiago recibía un aviso por el cual eran requeridos en el polígono empresarial compostelano, en él se alertaba de que las naves 19A y 19B, situadas en la vía Edison y que comparten estructura, estaban en llamas y había riesgo de propagación a otras colindantes.

El servicio de extinción de incendios de Santiago, y dada la magnitud de la situación a la que se iban a enfrentar, desplazó hasta el lugar la dotación completa que en ese momento se encontraba de servicio y dieron aviso tanto a Policía Local como a Policía Nacional, así como a las empresas Elenor y Viaqua para el corte de suministro eléctrico y de agua. En total fueron diez los bomberos que tuvieron que actuar desde su llegada a lugar a las 22:40 horas hasta pasadas las 2 de la madrugada de este sábado, momento en el que se dio por extinguido y controlado el incendio. Ya que se trataba de un incendio industrial, para la intervención necesitaron echar mano de un autoescala de 30 metros, un autobrazo de 42 metros, vehículos urbanos pesados y varios vehículos de apoyo.

No ha sido fácil la actuación de esta pasada noche, lo primero que han tenido que hacer a su llegada los bomberos, ya que se encontraban ante un incendio de tipo industrial, ha sido tener que identificar los posibles accesos y la manera de actuar, sobre todo al no saber qué tipo de material se almacenaba en las naves afectadas. Una vez hechas estas comprobaciones, pudieron certificar que ninguna persona se encontraba en el interior de los negocios afectados, por lo que todo se saldó con cuantiosos daños materiales.

Según apuntan fuentes del cuerpo de Bomberos, "la que se ha llevado la peor parte ha quedado totalmente destrozada, es de una empresa que se dedica al cultivo de setas", han señalado. "Debido al tipo de estructura de este tipo de naves, las cuales comparten techumbre y están separadas entre ellas por medianeras, el fuego lo ha tenido más fácil para su propagación", afirman desde Bomberos en respuesta a la pregunta de como las llamas han pasado de unas a otras. Al final otros dos negocios han terminado afectados, pero con daños menores. Uno de ellas es Albia Servicios Funerarios y la otra es la Fundación Laboral Santelco. Esta última, un economato con productos de alimentación y supermercado, se encuentra abierta esta mañana. Tito Rodríguez, administrativo de la compañía, ha explicado a EL CORREO GALLEGO que prácticamente no han sufrido daños. "Sólo hubo humo y ahora puede haber un poco de hollín, algo más en el almacén y una pared agrietada", afirma. "Sobre las doce me llamó la gerente, yo llegaría a las doce y diez y ya estaba todo el despliegue", relata. "Ya tenían bastante controlado el fuego y simplemente nos dijeron que aireamos, que abriéramos las puertas", indica. Los Bomberos tuvieron algún problema con la toma de agua que está justo enfrente del establecimiento. "Estuvieron excavando un poco la tierra y la conectaron un poco más abajo, puede que no dieran enganchado en esta, pero no se retrasó mucho el asunto", explica Rodríguez.

