El Concello de Santiago decretó este viernes la paralización inmediata de las obras de construcción de un edificio ubicado en el número 11 de la rúa do Coto, en el barrio de Fontiñas, tras desprenderse la medianera de la casa colindante. Los hechos sucedieron al filo de las 06.30 horas de este viernes, cuando, según informaron los Bomberos de Santiago, se produjo el derrumbe del muro exterior de la vivienda situada en el número 9 de la rúa do Coto. La pared afectada cerraba parte del garaje, por lo que, afortunadamente, no se registraron daños personales.

En el interior de la casa se encontraba en ese momento un matrimonio mayor, que tras el susto por el desprendimiento salió por su propio pie de la propiedad. Hasta el lugar se desplazaron de inmediato efectivos de la Policía Local de Santiago y de los Bomberos, que ayudaron a los propietarios a retirar algunos enseres de la vivienda. En el transcurso de la mañana de este viernes también se trasladó al lugar la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, acompañada por técnicos del Departamento de Urbanisno, que tras una inspección decretaron la paralización inmediata de las obras de construcción del nuevo edificio. Asimismo, también se procedió a cortar la circulación en el ángulo que se forma entre las dos fincas afectadas. En declaraciones a los medios, la regidora de la capital gallega matizó que la paralización “vai levar consigo unha execución de maneira inmediata para encher o noiro que se desprendeu en presenza da dirección facultativa para certificar a estabilidade do noiro e da edificación”. Sanmartín remarcó que “todo isto hai que facelo de maneira inmediata: iso é o que xa se transmitiu á empresa construtora”, a la vez que confirmó que “paralízanse por completo as obras nestes momentos ao mesmo tempo que se corta a rúa do Coto”, en la que será posible el acceso a los garajes y a las viviendas de la zona. La obras estarán clausuradas “até que realicen todo aquilo que se desdemanda nun informe asinado por inspección e disciplina urbanística esta mesma mañá”, concluyó la alcaldesa.