#AXEGAInforma de 3⃣ persoas rescatadas na Praia do Vilar, #Ribeira.



Están conscientes e serán trasladadas no Pesca I de @GardacostasGal ao heliporto do Hospital do Barbanza, onde agarda persoal médico.



Finaliza, así, un rescate que reuniu aos seguintes recursos 🧵👇 pic.twitter.com/g2z2Vbpfhb