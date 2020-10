Bibliotecas contra la ignorancia

No sé si alguno todavía no se ha enterado, pero Vigo es ciudad universitaria. Y tiene más centros de Secundaria que bastantes provincias de España. Pero carece de algo muy importante tanto para estudiantes como para lectores: apenas tiene bibliotecas para la población de la ciudad. La biblioteca Neira Vilas, en O Calvario, es un referente positivo. Pero la biblioteca nodal, la de la UNED y Torrecedeira no llegan para albergar a varias generaciones que necesitan prepararse. Donde crece una biblioteca huye la ignorancia. Los préstamos son de libros y no de otras sustancias. Los intercambios en pens son de información y no de otras cosas. Las pintadas se convierten en pinturas. Las bibliotecas crean un ambiente sano a su alrededor. Debería haber una por cada barrio.

Pero si comparamos el número de salas de juego y apuestas con el de bibliotecas, pierde el libro y gana la apuesta de fútbol.

Y en Vigo se da la paradoja de que estudia y lee mucha gente pero no hay biblioteca del Estado. Las vueltas que ha dado el proyecto de biblioteca estatal solo son superadas por las ideas fracasadas para humanizar el frente marítimo. No estaría de más que se haga ese polo cultural en la calle Lalín de una vez. Sin problemas políticos como otras veces. La cultura debería estar por encima de la política.