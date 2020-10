Esto no es ni medio normal, que nos han humanizado la calle y lo que se ha hecho es "deshumanizarla". Pero tanto cuesta llevar una botellita de agua para limpiar el pis de tu mascota.

Vienen, nos desinfectan las calles y en lo que seca ya están los personajes con sus mascotas meándolo todo. Si por ley no se puede multar pues que cambien las leyes; cada vez da más asco pasar por esta zona, por no decir vivir en ella o trabajar.

Me alegra ver que muchos negocios están poniendo carteles en sus escaparates para concienciar e intentar cambiar tanta porquería. Y sí, se ven más personas con agua limpiar lo que sus mascotas hacen, pero somos pocos aún.

Algo tiene que cambiar, estamos con la pandemia a vueltas y los mosquitos de Sevilla ya campan por Barcelona. Como sigamos así, en nada los tendremos a la puerta de nuestras casas con la calle recién "humanizada" también llamada Concepción Arenal.

Hagan el favor, todos pagamos impuestos para que nos limpien, pero no se pagan impuestos por manchar. Esta que aquí les escribe tiene mascota y una mano libre para llevar el botellín de agua y limpiar lo que mi perrito hace.