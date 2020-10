Actualmente se está tramitando la ley de eutanasia –excluyéndola de todo debate científico y social–, en un momento en que la sociedad sufre el duelo por la pérdida de más de cincuenta mil seres humanos por la pandemia del Covid-19.

La dignidad de toda vida es ajena a todo conflicto ideológico. La dignidad humana es el fundamento de los Derechos Humanos. Sin la vida, ningún otro valor ni derecho es posible.

Desde el gobierno social-comunista tratan de imponernos lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que sentir y lo que tenemos que hacer, es decir, manipularnos. La defensa de la vida, incluso –y sobre todo– del que se encuentra en una posición más vulnerable no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad. La dignidad humana no se pierde ante una enfermedad irreversible o ante unas facultades físicas o psíquicas mermadas. Toda persona tiene una dignidad, independientemente de su situación o condición personal. La dignidad humana es un atributo inherente a todo ser humano.

No hay que eliminar al enfermo, sino reducir o eliminar el dolor. La solución al sufrimiento no es un homicidio, la eliminación del enfermo, sino la inversión en cuidados paliativos. En España, estos cuidados no llegan ni a la mitad de los enfermos que los necesitan. Esto requiere una mayor inversión por parte de los responsables de la sanidad española para que esos cuidados paliativos lleguen a todos y para que los médicos, respondiendo a su vocación, traten de curar y, cuando no sea posible, reducir o eliminar el sufrimiento.