Colocación de una protección en el puente románico hacia Borreiros

Desde hace algún tiempo los vecinos de la zona cerca del puente románico de Ramallosa venían reclamándole al señor alcalde una mampara de protección en la bajada hacia Borreiros, pues los vecinos tenían miedo de caerse por el desnivel que hay en la rampa de subida a la carretera general, donde ya habían caído algunos coches. Ante la pasividad del alcalde de Baiona de que no pusiera dicha protección, nos dirigimos al conselleiro de Sanidad para que nos ayudara a conseguir este logro. El señor Vázquez Almuiña se prestó a ayudarnos para que la Xunta, por mediación de la conselleira Ethel Vázquez, se preocupara, cosa que hizo y en menos de un mes están los trabajadores poniendo esa protección. Para hacerlo tenía que ser con el visto bueno y el consentimiento de Patrimonio, debido a la antigüedad del puente, por lo que agradecemos esta colaboración.

Ahora el alcalde de Baiona prohíbe la parada de los turismos en las rotondas de Marqués de Quintar y Cuba esquina Uruguay. ¿A quién le molesta? o ¿es la Policía Local quien puso las vallas? Los negocios de esa zona estarán hasta el mismísimo gorro de estos señores, que no tienen ni idea de gobernar: hay que ser permisivos.

Quiero aprovechar para pedirle al alcalde de Nigrán que corte un muro de protección del carril bici, que tiene un grandísimo problema. En la parada del autobús para Baiona, las personas que tienen problemas de movilidad no son capaces de subir. Lo he visto hace unos días, el dilema de un señor de Baiona y lo que le costó subir a dicho autobús: después de un gran esfuerzo consiguió entrar en el mismo. La parada es la que está al comienzo del puente, al lado de la capilla de San Campio.