La propuesta industrial de llevar las vías de un tren de mercancías a Bouzas bombardea Vigo. La zona portuaria ya es bastante antihumana como para clavarle una herida que nunca cicatrice. Destrozar la playa de Bouzas no entra en los cálculos de alguien que quiera vivir en Vigo. Cortar la Avenida de Castelao para que pase un tren cargado de coches es primitivo. Aniquilar la recientemente humanizada, plaza de América, es no tener en cuenta a las personas. Romper Gran Vía en dos por un tren de mercancías no es muy inteligente. Por qué no pasar un tren de mercancías por la Praza do Obradoiro o María Pita? Pues porque hay que tener un poco de sentido. La primera revolución industrial y la era del carbón acabó hace tiempo. Es tiempo de ciudades para las personas no para las multinacionales. Vigo no necesita más pastiches que la asfixien. Viaductos millonarios para mercancías. En esta ciudad la sardinocracia y la industrialización han hecho barbaridades. Han tumbado el plan de Antonio Palacios, edificio Rubira y otros, desaparición de elementos del Casco Vello, Castillo de San Sebastián, colonización industrial del puerto a lo largo de kilómetros, desaparición de playas en Vigo, abandono del Casco Vello de Bouzas, el scalextric de Lepanto y otros. Es momento de pensar en las personas. No solo en las mercancías. Buscar alternativas al caos es siempre posible. No podemos estar a expensas de los contenedores que quiera descargar cualquier empresa privada. Otro Vigo, más humano, ya existe. El Vigo para las personas. Lo podéis ver día a día.