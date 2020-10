Quim Torra inhabilitado

Por fin o sr. Torra conseguiu o que de verdade quería, xubilarse e seguir vivindo do conto; a única diferenza é que agora cobrará unha paga "vitalicia " de 122.000 euros ao ano.

E agora a facer máis ruído aínda, é obvio que a marioneta de Carles Puigdemont outro que a pesar de fuxir a Waterloo, sempre estivo a vivir do conto.

Puigdemont movía a través de Torra, a maioría das protestas dos grupos radicais nas rúas de Catalunya; agora seguirao facendo e quizais con máis liberdade, posto que o estar inhabilitado favorecerao e non lle fará falta respectar o protocolo que antes tiña que respectar no parlamento, cousa que normalmente non facía. Encima cos orzamentos do estado en xogo, o actual goberno de coalición PSOE & UP, terán que ceder en moitas cousas para poder contar co voto dalgún partido catalán, todos xóganse cadeiras de brazos nas eleccións catalás, que é o único que lles importa "as cadeiras de brazos"; tanto aos partidos cataláns como todos os demais . Mentres a segunda onda do coronavirus está a facer estragos; as normas para combater esta pandemia,é obvio que non funcionan, a xente está moi encabuxada, as ameazas de multas así como a maior presenza policial non funcionan, moita xente protesta en plena rúa e enfróntase aos corpos de seguridade e outros seguen facendo festas, botellóns incluso alugando casas, naves e con transportes incluídos, como estes días informaron os medios de comunicación. Algo estarán a facer mal a súa señorías digo eu; cando non se sabe chegar ao pobo con mensaxes claras e transparentes, o pobo rebélase.

Quizais axude moito o ver como vive a clase política, minten máis que falan, todos, só fai falta dar un breve repaso á hemeroteca, e sae así "onde dixeron digo, resulta que era Diego", promesas miles, todo mentira, aínda seguen co "e ti máis", mentres a xente vive ao día , mellor devandito sobrevive, agora que xa case non quedan circos, resulta que en Madrid temos dous: un no Parlamento e outro Senado.