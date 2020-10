Con el permiso del enfermo, y sin nombrarlo, transcribo la carta que un hombre de 87 años de edad, al que acompaño en sus enfermedades, acaba de recibir de un nieto: tiene veintitrés nietos y cinco biznietos.

"Querido abuelo: he leído que algunos políticos están haciendo todo lo posible para que te largues pronto de esta tierra. Dicen que no quieren que el tiempo que te quede de vida sufras inútilmente porque tus dolencias y molestias ya no tienen solución y añaden además que ya no te queda nada que hacer por aquí.

¡Qué sabrán esos ignorantes! Tus posibles sufrimientos, tus dolencias les traen completamente sin cuidado, como les trae sin cuidado el permitir matar a los niños en el vientre de su madre.

No les hagas caso y no te dejes influir por su propaganda, diciendo que te quieren dar un derecho a que un médico te ayude a suicidarte. Lo que quieren es no gastar nada en cuidados paliativos y tener así más dinero para repartir entre sus amigos, sus compañeros de partido, sus consultores, etc.; por no decir el dinero –tuyo y nuestro– que se gastan con el apoyo que dan a manos llenas a la LGTBI o a las camarillas de eso que llaman "memoria histórica", que ni es memoria ni es histórica.

Estás enfermo, lo sé, y no llegamos a darnos cuenta del todo de lo que pasa por tu cabeza y por tu corazón. Y ni tú ni yo sabemos los años que el Señor te tiene reservados en esta tierra todavía. Tú me enseñaste que la vida es un auténtico misterio que los hombres vivimos con Dios, y con los demás hombres.

Y ahora, al verte sereno en medio de tus dolores y con paz cuando voy a verte, me estás enseñando que el misterio del amor que has derrochado con nosotros, tus nietos, a lo largo de tu vida, también cuando se murió la abuela, y tú te preocupaste de nosotros también en su nombre y en su lugar, sigue muy vivo en tu corazón".