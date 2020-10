La pandemia de Covid-19 ronda los 35 millones de contagios en todo el mundo. Y estas cifras, escalofriantes, van in crescendo cada día. ¿Qué más tiene que ocurrir para que tomemos conciencia de que el coronavirus no es un visitante ocasional? ¿Cuántos contagios y muertes tienen que producirse para que despertemos a esta extraña realidad que nos ha tocado vivir?

Somos una sociedad de extremos. No contemplamos el término medio, la ponderación. La prudencia suele faltar cuando más se la necesita, decía Publius Siro. Las recomendaciones restrictivas en las relaciones sociales y familiares, las pasamos por el arco del Triunfo. La irresponsabilidad y la falta de respeto a las normas establecidas, se han convertido en la seña de identidad de una parte importante de nuestra sociedad.

No todos respetamos la distancia de seguridad interpersonal. No todos ponemos la preceptiva mascarilla de protección. Hacemos caso omiso de la prohibición de celebraciones públicas y privadas multitudinarias...

Y así hemos llegado a la actual situación, en la que la sospecha de un nuevo confinamiento sobrevuela este país nuestro llamado España.