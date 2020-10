Errores celestes

Señor don Carlos Mouriño, presidente del Real Club Celta de Vigo:

Me dirijo a usted con esta carta pero con la intención de que un día no muy lejano reúna al cuerpo técnico del club en la sede de la calle Príncipe y se la lea y aprovechen este parón por culpa de la selección para corregir los errores, según mi opinión y la del 90% de los que llevan en la solapa la insignia de oro del club.

Por cierto voy aprovechar para decirle... ¿La mía pa' cuando?

El equipo a estas alturas de la Liga lleva cinco puntos de menos. Dos del partido contra el Eibar, pues el entrenador, con un jugador menos el equipo rival, no quiso ir por el partido. Otros dos puntos ante el Valladolid, más o menos por lo mismo y son los partidos que hay que ganar. ¡¡Ojo!! También hay que ganarle al Real Madrid y al Barcelona pero con esos en los "tropecientos" años que llevo viendo fútbol nunca vi que tuviéramos que disputar con ellos el descenso.

Contra el Barça, el punto que falta para los cinco. Porque jugando en casa, el rival con un hombre menos, con lluvia y aire lo que siempre nos favoreció, ¿qué menos que un empate?

Cualquier entrenador con mayúsculas lo conseguiría. Pero, claro, para eso hay que levantarse del banquillo y cantarle las "40 en bastos" a los jugadores y si no entran por el aro... otro para el sitio que esta temporada por lo del Covid-19 se pueden hacer cinco cambios. ¿No?

El Celta tiene una plantilla tan buena o mejor que la del resto de equipos su status. Lo que tiene que hacer el entrenador es sacar al mejor equipo titular y que salga a ganar todos los partidos. Que se olvide de las paparruchadas de que no se puede cargar a las figuras con muchos partidos.

Aún jugando dos partidos por semana nunca llegarán a trabajar en la fábrica ocho horas y a veces diez y después ir a jugar al embarrado Campo del Lagares y aquí estamos.

Para terminar, una simple regla de tres. Si de cinco partidos sacamos cinco puntos, de 38 sacaremos otros tantos. Y ya me estoy viendo en San Campio de Lonxe poniendo velas y escribiendo en el Libro de Peticiones que mi querido Santi salve a "Meu Celtiña" de la Segunda División como lo viene haciendo los últimos años.

Y los Santos también se cansan.

¡¡Hala Celta!!