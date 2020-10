Sen teléfono non hai dereitos

Alén do progreso acadado nos piares básicos do Estado de Benestar, semella que no avance inzan o camiño de refugallos que, para os que vamos, mal que ben, atrás do carro da Administración, non son máis ca trampas nas que caer e volver perder o tren.

No meu caso concreto, nin pola discapacidade, nin pola idade provecta, resulta que estou entrampado nun meu tobo alleo á realidade dos administrados (supoño e clamo por non ser o único) porque 'os que mandan' din que teño a 'obriga' de ter teléfono; porén, non o máxico invento do Graham Bell senón esoutros terminais conectados á internet mudados xaora nunha nova extremidade do noso esqueleto.

Para un trámite no que pelexo dende hai tempo con Sanidade da Xunta de Galicia, o médico dime que non pode emitir o ditame sen facer constar o meu número de teléfono, como se o tal substituíra ao meu número do DNI ou da Seguridade Social; a propia Consellería óbviame logo de me indicar a obrigatoriedade de me dirixir á Sede Electrónica para cumprimentar o procedemento (que onde é, pregunto, en van); e cando se perden os prazos e se recorre a unha avogada de oficio, a mesma acepta que si, que certo, que claro que tiña que ter un teléfono, e o comunica alá onde xa estou perdido.

Por certo, eles, o monstro que nos administra si ten teléfonos, mais ninguén ao outro lado.

Acepto o apoio da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (desculpas, o enguedellado na denominación non é causa miña) para desentramparme. Dise no seu artigo 13 que senda quen de obrar diante das Administracións Públicas podo comunicarme "a traveso dun Punto de Acceso Xeral electrónico da Administración", ben, mais co dereito a ser asistido no uso dos medios electrónicos (artigo 13.b); pois moi ben, semella que os medios teño que polos eu. Mátame Leviatán. Até aquí é onde chegan os funcionarios cos que topei: non pasan do 13; e, na mesma volta, quérenme enredar coa "trece, catorce".

Pois non, benqueridos amigos. Transcribo da Lei, artigo 12 que nos leva ao 14, obviando o 13:

"Así mesmo, se algún destes interesados non dispón dos medios electrónicos necesarios, a súa identificación ou sinatura electrónica no procedemento administrativo poderá ser validamente realizada por un funcionario público mediante o uso do sistema de sinatura electrónica de que estea dotado para isto. Neste caso, será necesario que o interesado que careza dos medios electrónicos necesarios se identifique ante o funcionario e preste o seu consentimento expreso para esta actuación, do cal deberá quedar constancia para os casos de discrepancia ou litixio". Artigo 12.2, parágrafo segundo, Lei 39/2015. [Aquí é cando o funcionario me pide o número de teléfono, é dicir, a identificación do meu medio electrónico para identificarme. (Unha risada)]

"As persoas físicas poderán elixir en todo momento se se comunican coas administracións públicas para o exercicio dos seus dereitos e obrigas a través de medios electrónicos ou non, salvo que estean abrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coas administracións públicas. O medio elixido pola persoa para comunicarse coas administracións públicas poderá ser modificado por aguela en calquera momento". Artigo 14.1, Lei 39/2015.

Os subliñados son meus, os dereitos... xa non sei: vai frío neste meu

tobo.