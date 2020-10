Sanchismo o felipismo

Tras los últimos acontecimientos acaecidos, que han puesto en pie de guerra no solo a los medios de comunicación y los partidos políticos denominados de la derecha o centro-derecha, sino a dirigentes políticos del PSOE, de los denominados "vieja guardia" como el expresidente Felipe González. A la vista de lo cual se me ocurre una reflexión que sin duda será compartida por una inmensa mayoría de españoles. Me refiero al hecho de que ante el servilismo del Gobierno, no solo a los dictados de Podemos sino también de los partidos independentistas y rupturistas de España, urge tomar medidas urgentes para salvar el estado de zozobra y desgobierno en que nos encontramos. Con lo cual, y en mi opinión, sería ya el momento de abrir un debate sobre la desnaturalización del partido y preguntarse qué ha quedado del viejo PSOE, o dicho en otras palabras: ¿qué partido actualmente gobierna el país en coalición en Podemos, el PSOE de González o un apéndice del mismo? Porque todo hace pensar que se trata de un grupo de militantes que a la cabeza de un señor llamado Pedro Sánchez, han fundado un partido independiente (el Sanchismo) que gobierna a su antojo y con un único objetivo: mantenerse en el poder a costa de todo y con total desprecio al interés general. Por todo ello, creo yo que la recuperación de la gobernabilidad de España se encuentra en la destitución de este presidente y la solución, a la vista de que los votos de la oposición son insuficientes, pasa por una renovación del PSOE, y con ello la recuperación de los principios que desde la reforma constitucional del 78 siempre le han caracterizado y alentado, dentro de su ideología, en su responsabilidad política