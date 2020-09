Dame bailes, no botellón

Botellón en general. No el post-Covid. No hemos hecho nada para dar opciones a la ingesta masiva de alcohol. No veo centros de entretenimiento o diversión para los adolescentes. Su diversión, no la nuestra. Hay poblaciones que no tienen ni un solo local para los millenials. Lugares donde hacer actividades cuando les apetezca. Que no son robots, son adolescentes. Y hacen lo que creen que mola. Porque nosotros les hemos ayudado bien poco. Donde había discotecas montamos supermercados. Donde había cines de levantan ahora torres de apartamentos. Les compramos play stations y los convertimos en ermitaños virtuales. Les damos móviles para que sean esclavos de cualquier aplicación.

Ellos podrían hacer un montón de actividades en centros molones. Pintados con sus propios grafitis. Bailando cuando les venga en gana. De eso saben mucho. Modelando con su cuerpo todos los tik toks que quieran. Haciendo skate, creando nuevos grupos musicales, dibujando con su imaginación y haciendo fiestas. Aprendiendo a conversar cara a cara. Sin una red social de por medio. Sin una foto de perfil en modo belleza. Todo es darle un espacio y ellos solos crearán. Dadles tiempo.

Pero lo que hemos hecho hasta ahora es abandonarlos ante botellas de ron añejo, cajas de cerveza caliente y drogas para dormir a las chicas.