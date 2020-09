Salud pública insolidaria

Cada día que pasa nos estamos haciendo más insolidarios unos con otros. La conocida frase de "ese no es mi problema" cada día se escucha más y en cualquier circunstancia de nuestra rutina diaria.

En el pasado confinamiento tuvimos ocasión y tiempo de pensar y meditar muchas cosas, de darnos cuenta de lo que realmente tiene valor y lo que puede ser algo superfluo. El miedo es libre y ante la tremenda situación que nos encontramos aplaudíamos a diario y a la misma hora desde los balcones a todo nuestro personal sanitario. A medida que la pandemia iba amainando, los aplausos iban decayendo y ahora ya volvemos a quejarnos de que si la cita médica es telefónica, etc. En fin que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena.

Ya volvemos a ser los mismos con nuestras malas costumbres hago esta reflexión pues ante la nueva situación que nos toca vivir es muy importante para todos cuidar y ser solidarios en las normas de conducta sanitaria, de salud pública que nos afectan a todos el uso obligatorio de la mascarilla es para todo excepto la gente con enfermedad crónica debidamente justificada. Veo con frecuencia gente sin mascarilla de todas las edades y este tema de la salud pública si que es nuestro problema el de todos pues una negligencia arriesga nuestra salud y la de todos los demás.

Quiero hacer inca pie en el tema de la basura en la vía pública, basura y restos de obras de construcción etc. todavía hay quien deja las bolsas en el suelo y con respecto a los escombros y materiales de deshecho de las obras hay unos sacos especiales para ellos que muchas veces permanecen meses en la calle sin que nadie los retire. Tengo entendido que estos sacos cuando se adquieren llevan incluidos en su precio el servicio de recogida una vez llenos de hecho los sacos van rotulados con el nombre de la empresa y teléfono... luego es fácil identificarlos. pero aun así algunos no los retiran y permanecen en la calle siendo un foco de infección pues a veces en ellos la gente echa basuras orgánicas.... Pues bien, quiero pedir desde aquí públicamente al alcalde de Vigo que tenga a bien ordenar un control de estos sacos abandonados en las calles... están identificados y no es difícil saber de que proveedor son y si hay que sancionar se sabe bien a quién.

Tenemos un saco de escombros desde hace tres meses en la calle Salamanca 11 esquina con calle Zamora... una zona de transito fluido hacia el hospital Povisa y con terrazas de cafeterías y bares... No lo hemos retirado los transeúntes por su excesivo peso... ha tenido incluso una rata muerta encima. insalubre situación que nadie remedia. Esperamos vernos atendidos para solucionar esta situación. Gracias y seamos más solidarios