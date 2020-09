Querido alcalde, soy un gran admirador suyo y mi corriente ideológica es la socialdemocracia. Quiero reconocer su buena labor como regidor de la gran ciudad de Vigo y creo (sin temor a equivocarme) que su gestión quedará para la historia como una de las mejores. Llegó Vd. alto, pero... ¡Ojo!, no peque de egocentrismo; ya que el populismo desmedido provoca una caída desenfrenada al fracaso. Todo lo ganado con su trabajo y sacrificio puede echarse a perder por actuaciones poco pensadas y de difícil salida.

¿De dónde salió la descabellada idea de los carriles bici por el centro? ¿Qué cabeza pensante lo desarrolló?¿A quién se le ocurre meter un carril bici en una ciudad con calles caducas por sus dimensiones, que se atascan con el trafico cada dos por tres? Hay que estar muy ciego para no ver lo que se avecina: atascos y accidentes por doquier. Hagan una encuesta y pregunten a los profesionales de la carretera sobre esa medida. Si quieren hacer una ruta para los deportistas de la bicicleta tienen sitios de sobra para ello; empezando por la vieja vía del tren, desde Vía Norte hasta Chapela, zona completamente libre de problemas circulatorios, (obra empezada e inexplicablemente paralizada). Otra ruta sería la popularmente llamada "ruta del colesterol", siguiendo el trazado de la traída de aguas desde el Troncal hasta Eiras. Estas rutas no causarían rompederos de cabeza a la sufrida ciudadanía motorizada de Vigo.

Por otro lado, Sr. Alcalde, le solicito que haga todo lo posible por mantener en activo y dotar convenientemente los Servicios Municipales, servicios como Vías y Obras, Parques y Jardines, Electromecánicos, Parque Móvil... son imprescindibles para la ciudad. Los profesionales municipales se echan en falta en la ciudad y tristemente cada vez son más escasos. El retén de jardineros del monte de la Guía se echa mucho de menos, y otro tanto los de Castrelos y El Castro. ¿Quién vela por la vigilancia del estado de jardines, fuentes y calles en general? ¿Dónde están los supervisores de las contratas? Si los hay, parece que no hacen bien su trabajo. La ciudadanía echa en falta aquella brigada de "picheros" que tenían las calles y barrios al día. Ahora, con las contratas.un pequeño bache tarda meses en ser reparado, con el consiguiente atasco de tráfico.

Métanse en la cabeza que los profesionales municipales arreglaban a conciencia, mientras que las contratas parece que hacen más de lo que hacen para justificar su minuta (comisiones incluidas). ¿Se acuerda de aquellos funcionarios que con las desbrozadoras recorrían los barrios dejando todo limpio de maleza? ¿Recuerda cómo se limpiaban las playas, cómo se hacía el mantenimiento de los jardines y parques, fuentes y piscinas municipales? Párese a comparar con la manera de trabajar de las contratas, seguro que llega a la conclusión de que se podría ahorrar mucho dinero.