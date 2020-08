Cambiaremos las cosas, no "Val Miñor"

En los tres Ayuntamientos hay un desorden total, voy a hacer una exposición, el primero de ellos el de Gondomar, con un alcalde que miente más que habla, hizo una serie de promesas que no cumplió, pero a la gente parece que le gusta que los engañen. Desde hace algún tiempo el río Miñor viene lleno de porquería, ¿es que la depuradora de Gondomar no funciona o es que realmente no existe? ¿quién toma medidas sobre este desaguisado? ¿Seprona tiene hecho algún expediente sobre este tema? La verdad es que ponerse en el puente de Ramallosa y ver bajar la cantidad de basura que baja, es de vergüenza, pero es lo que tenemos. En Baiona tenemos un alcalde que acaba de aterrizar, pero ya es hora de que se ponga al día, con esto me refiero a la desembocadura de la Foz. En el paseo, donde están las palmeras, está hundido desde hace mucho tiempo, el anterior regidor había solicitado en Madrid el arreglo, pero como su coste de dos millones de euros era muy elevado lo dejaron pasar, diciendo que no había dinero. Este mandatario puede pedir que se lo concedan ya que son los de su partido los que gobiernan. El arreglo no consiste en poner bien lo que se hundió, sino que hay que levantar ese trozo de paseo hasta el puente en Ramallosa, para que las aguas no trabajen por debajo y no dejar que la arena se la lleve la marea y que vuelva a hundirse. Los palos de madera, atados con cuerdas, están la mayoría rotos. Nadie se acuerda que hay que reponerlos. En la bajada a Borreiros, enfrente del puente Románico, asfaltaron la acera pero no le pusieron una mampara y las personas mayores y no tan mayores tiene miedo de caerse por aquel desnivel. El alcalde dice que es competencia de la Xunta. Me puse en contacto con la persona que puede resolver esto y espero conseguirlo en un plazo corto de tiempo. Los patos en el río son tan perjudiciales que Medio Ambiente no sé si sabrá que están acabando con los cangrejos, pues se comen todas las crías de esta especie. La limpieza de Baiona brilla por su ausencia.

Nuestro alcalde Nigrán es otro mentiroso compulsivo, se cree sus propias mentiras. El pasado año dijo que iba a acondicionar una zona para las auto-caravanas, con todos los servicios, ¿dónde se encuentra esa zona?, porque he visto a estos vehículos estacionados en primera línea de playa en Playa América,¿es verdad que no pueden estar en esta zona? En la Ramallosa, detrás de la Capilla de San Campio, un camión de los que vienen a la fiesta de Rilla Na Rúa, hundió las piedras y aún no se arregló. El paseo Torrente Ballester está totalmente abandonado, así como el carril bici. La fuente lleva vallada desde hace meses y nadie sabe lo qué se va a hacer ahí. Los bolardos de la Avda. de Portugal con Manuel L. Lemos desaparecieron y por más que se le solicite que los ponga para salvaguardar a los viandantes, ni caso. ¡Cómo si no pagáramos los impuestos municipales! Las aceras están hechas un desastre, dan pena verlas. Ahora cerraron una de las salidas de los coches en la rúa Cabreira y la pregunta es ¿qué objeto tiene?, antes para bajar por Manuel L. Lemos lo hacían por la izquierda para la rotonda de Ramallosa y por la derecha para Vigo, ahora salen todos por el mismo sitio.

Para más INRI abre los parques infantiles, sin limpiarlos y sin desinfectar las fuentes y demás espacios y así suma y sigue, ¿dónde están los espacios en las playas para los perros? Tampoco nos hemos acordado de los animales.