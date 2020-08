Animales y ni tanto animales

Desde la ventana desde la que escribo escribo no hay prismáticos y tampoco se trata de una de las películas de Hitchcock. Mas la ventana es indiscreta y se puede mirar la realidad del pequeño mundo que me rodea. Me preguntan si soy cotilla. Quizás, apenas me encanta retratar escenas. Hace muchos y muchos días, cuándo todavía era posible a los seres de dos patas (1) pasear al libre albedrío con sus amiguetes de cuatro patitas (2), un "ser pensante" (1) dejó atado en un banquillo de la plaza su amigo inseparable (2). Para mí sorpresa, después de tiempo y a pleno sol del mediodía, el perro (2) continuaba en el mismo sitio pero casi ahorcado con su cuerda sin decir la sed que tenía. Llamé a la policía para que hiciera algo. Todo fue resuelto como si de buenos amigos se tratara: el perro (2) liberado y de la misma forma el otro animal (1). ¿Qué dirían los animalistas en situaciones similares? ¿Cárcel al dueño? La domesticación de animales fue el gran éxito del hombre en la agricultura. Actualmente significa combatir la falta de calor humano, soledad, convirtiendo perros y gatos en subespecie de inhumanos. Animales con nombre, entrenados para reaccionar a las órdenes de sus dueños, suprimiendo carencias afectivas. No maltratar a los animales es un deber. Adoptar una persona mayor, adolescente o recién nacido un gran derecho.