No me gusta ser alarmista, pero se veía venir; siendo fumadora desde hace muchísimos años, durante el tiempo que nos levantaron el confinamiento, pero nos obligaron a continuar con mascarilla, me he cruzado con infinidad de fumadores por la acera, sin el tapabocas con la excusa del piti, y yo echándome a la carretera para esquivar esta falta de responsabilidad.

Que lo iban a prohibir, era visto, hasta en las terrazas si no hay margen de seguridad de mínimo 2 metros; ahora se quejan, y la culpa siempre de los chavales cuando está visto que la mediana edad es la que más deja que desear.

Manifestación anti mascarillas en Madrid y promovida por un artista que a estas alturas de su vida sólo puede presumir de su apellido y su padrino Picasso, y el muy absurdo alienta y luego no va. Imágenes indignantes de gente sin protección, y alguno hasta escupiendo.

Que se veía venir, por supuesto, y cómo me fastidia tener razón; la educación es algo que se perdió hace tiempo, sobre todo en el hogar. Ayer, sin ir más lejos, me di un paseíto corto mientras se hacía la comida, y me crucé con 4 niños de no más de nueve años de edad; ninguno con la mascarilla puesta, y al llegar a mi altura una de las niñas se puso a toser con la boca abierta mirando hacia mí de manera desafiante; qué vas a hacer, ponerte a discutir. Los valores se enseñan en casa, así como la educación y el respeto por los demás.

Yo sigo insistiendo, y apenas salgo de casa y siempre con precaución; qué pasará si esto va a más; se salvarán sólo los ricos que se lo puedan financiar; qué va a pasar con los estudiantes, empleos recortados, y así un sinfín de pérdidas a nivel nacional.

Seamos conscientes y déjense ya de quejar; la mascarilla molesta, pero si no te la pones me puedes contagiar; te parece injusto, quédate en casa y deja ya de molestar.

Atentamente, una mujer enferma y preocupada de verdad.