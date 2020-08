Sin dinero

Una señora se va a Vigo. Y en el medio del camino se da cuenta de que no lleva dinero. Qué tragedia griega. Se quiere bajar del bus en Saiáns. También hay otras opciones. Una ruta por la zona peatonal del Calvario o Príncipe resulta gratis. Ver una exposición en el Marco, Casa das Artes o la Pinacoteca sale apañada. Darse una vuelta por Vigo Vello no tiene pérdida. Bajar al puerto por la pasarela, ver el museo del cable inglés, respirar la ría, es gratuito. Volver por Montero Ríos y Plaza Compostela es libre. Si le apetece también puede ir al Castro, visitar la fortaleza y el poblado romano. Teis también existe y tiene un parque verde desconocido para muchos. Castrelos, su paseo y museo. ¿He hablado de la senda del Lagares y el museo Liste? Y visitar centros comerciales y tiendas para hacerse una idea. Pronto podrá ir en bici hasta las playas y pararse en el botánico de Sales o en el museo del Mar. O la villa romana.Y respirar el mar. Si se explica bien, probablemente en algún lugar le inviten a una caña fría. Que no todo es dinero. Aunque lo parezca. Pero nos empeñamos en que así sea.