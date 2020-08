Mascarilla y deporte

Afortunadamente, nunca he sido fumador activo aunque, probablemente, pasivo lo haya sido más de lo conveniente. Pues cuando alguien, en situaciones adecuadas hace la clásica pregunta, ¿le molesta si fumo?, jamás he impuesto mi veto, porque entiendo que esas personas bastante cruz tienen con su vicio. Sin embargo, aplaudo la norma que, con la pandemia, establece límites a los fumadores, aunque muchos ya se las ingenian para saltárselos. Por ejemplo, salen de un local para las aceras a fumar, sin importarles demasiado que la gente esté pasando a escasa distancia. Eso sí, con la mascarilla en el mentón o en el codo.

Pero lo que no acabo de entender es que se puede prescindir de la mascarilla en lugares públicos, con la excusa de practicar deporte. Pues yo también hago deporte caminando, y lo hago con mascarilla y tal vez con tanto o más esfuerzo que la mayoría que, sin ella, a trote cochinero pasan a mi lado sin reparar en la distancia social, soltando su baba. Entiendo que no se exija dicho artilugio en recintos deportivos, pero no así en los espacios que compartimos todos.