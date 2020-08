Señor o míster (como quiera) Óscar García:

El martes día 11 de agosto leo en Faro de Vigo leo que ya en la pre-temporada va a prescindir entre otros de para mí "fenómeno" Enre Moor. Un jugador que si costo "14 millones de no puede ser malo o el malo es el que lo ficho". Yo modestia aparte algo de fútbol sé.

Con 5 años ya jugaba al fútbol en el campo de Romero en el Couto de San Honorato en el mismo sitio donde entrenaba el "Celta de Casablanca", y seguí jugando hasta los 36 años, después dirigí y ahora con mis 75 años sigo viendo fútbol y en especial a mi querido Celtiña. Es más, mi mayor trauma que lo llevaré a la tumba es no haber conseguido jugar en mi equipo del alma.

Últimamente y con los últimos entrenadores que fichamos no paro de sufrir viendo el nefasto juego del equipo. A ti de momento te voy respetar y, aunque no me gustan la mayoría de tus planteamientos, te voy a dar una oportunidad para y así, (ya ves que ahora te tuteo) yo y el resto de la afición y sobre todo los jugadores pongamos al Real Club Celta en el sitio que se merece.

Y creo de corazón que Enre Moor será una pieza importante. Lo que hace falta es saberlo poner en su sitio tanto a nivel deportivo como mental. ¿No recuerdas lo que hizo Don Luis Aragonés con Eto'o? Tú tienes que tener agallas para hacer lo mismo, si no ya sabes : "Por aquí se va a Madri" o a Barcelona.

Los que ya peinamos canas, bueno, yo ya no peino nada. Aún nos anda a rondar por la cabeza el "Caso Jaburu".

Para terminar una reflexión para ti y también para el "Presi" Mouriño: Mi mujer me regaló un reloj hace años un reloj bañado en oro. Es para poner en las grandes ocasiones. Dios me libre de no ponerlo.!! Mi madriña!!

Bueno pues para el Celta, Enre Moor es ese reloj y todos los partidos son bodas, bautizos y 1° Comuniones