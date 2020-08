Caminha, tres da tarde hora portuguesa. A praza central está chea. O chafariz semella rodeado de turistas. A poucos metros no muelle, o trasbordador durme amarrado. Cando a baixamar non permite navegar aparecen outras solucións. Coma o barco taxi de Caminha.

Unha pequena embarcación negra con bandeira portuguesa. Nela cruzas o Miño a chimpos na súa versión rápida. Coma piratas do Caribe no Miño. Entre baixos de área chegas a Camposancos. Non se trata dun taxi acuático e turístico de Miami. Aínda que esté nunha zona de especial protección natural.

Unha vella barca negra con letras amarelas en dique seco fai as veces de anuncio no muelle caminhense.

É un transporte funcional. De ribeira e baixamar. O trasbordador e o barco taxi están situados no mesmo corazón de Caminha. Pero o peirao galego está a dous kilómetros sube que te sube ata A Guarda. Máis ben pensado para coches. Cousas.