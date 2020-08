Los españoles no somos ejemplo de nada

En mi opinión, el 80% de los españoles no es consciente de las graves consecuencias sanitarias (muertes y graves secuelas ), así como económicas (paro, pobreza, desigualdad ), que acarrea la crisis sanitaria que estamos padeciendo. Cuando alguien no reconoce un problema difícilmente va poner medios para solucionarlo, este tipo de gente suele pensar que las cosas malas es algo que le ocurre a otros, no a ellos.

Si alguien cree que todo esto no le afecta, está completamente equivocado, pero bueno, cuando las consecuencias le aplasten siempre queda el consuelo, de que al vecino aún le va peor. Y en último casIo se le echa la culpa al Gobierno y punto.

En España el nivel de educación y respeto por las normas es muy bajo. Aunque pueda parecer facha, la realidad es que mucha gente solo entiende a base de palos o las multas. En muchas ocasiones tenemos lo que merecemos. ¡Sálvese quien pueda!