Carta abierta a Alejandro Gómez

A Alejandro Gómez se le diagnosticó un tumor en el cerebro que no ofrece posibilidad de ser operado y que reducía al máximo su esperanza de vida. // JCDFotografía

A Alejandro Gómez se le diagnosticó un tumor en el cerebro que no ofrece posibilidad de ser operado y que reducía al máximo su esperanza de vida. // JCDFotografía

Hola, Alejandro:

Aunque no me conoces, muchas veces nuestras zancadas se han cruzado por ese circuito de Castrelos tan nuestro. Tú, como figura y referente de un deporte que amamos tanto, y yo como simple corredora popular, boquiabierta ante tu trayectoria.

Estos días he seguido en prensa la situación por la que estás pasando (puedes leer aquí su historia). Me gustaría que sintieras el apoyo de tanta gente que, como yo, queremos agradecerte todo tu esfuerzo por engrandecer el deporte y por permitirnos presumir de un vigués con tan apabullante palmarés.

Sé que todo lo que has hecho tendrá su merecido reconocimiento: quizás en el nombre de una calle de nuestra ciudad, de una plaza, de un circuito de running... Sería bonito que por ejemplo las pistas de atletismo de Balaídos llevarán tu nombre. Desde aquí hago un llamamiento a nuestro alcalde, o a quien corresponda, para que este reconocimiento llegue cuanto antes, pero no quería dejar de expresarte mi humilde reconocimiento personal.

Como decía al principio, aunque no nos conocemos personalmente, intuyo que nos une el amor a Castrelos, al deporte, al Celta, a Vigo..., (y me gustaría decir que también a los perros, aunque esa es mi asignatura pendiente). Incluso tenemos exactamente la misma edad, y además, dice la gente que te conoce, que eres de pocas palabras, igual que yo.

Por todo ello, curiosamente te siento cercano a pesar de no haber hablado nunca contigo.

No sé si eres una persona creyente. Yo sí lo soy, y me he tomado la libertad de nombrarte en mis oraciones con el deseo de que todo vaya bien.

Un abrazo, mucha fuerza, y muchísimas gracias, campeón.

El deporte gallego se vuelca con Alejandro Gómez. // J. Lores