Cuando llegue la noche

Me acuerdo cuando de niño esperaba en cama impaciente el día siguiente para continuar disfrutando de nuevo; hoy me acuerdo más de cuando llega la noche y desconecto; agradezco la calma que me da que pasará toda una noche entera antes de que amanezcan los problemas de nuevo, saneada quizá la cuenta y pagadas ya las deudas, de camino al trabajo y, al final del día, a casa con mi gente, hasta que el día siguiente me devuelva: pánico financiero por las facturas que fueron y todavía siguen siendo, porque el futuro sea un futuro liviano y no un duro presente a destiempo, en fin, la vida misma. Dios aprieta pero no ahoga, aprieta con fuerza pero afloja con inteligencia, para que sientas el aire que entra y aprecies la vida sin renunciar nunca a tus sueños, para que, aunque todo vaya mal, consigas construir tu momento perfecto en el que todo se detiene y recuperas el sueño; llega la noche, mañana será otro día, pero hoy..., hoy no me llamen, señores, ni del banco, ni del taller, ni del seguro, llámenme egoísta pero... ¡Llámenme mañana, si quieren!