Y Federico me volvió a Walt Withman

"Ni un solo momento, viejo hermoso Walt Withman,/ he dejado de ver tu barba llena de mariposas,/ ni tus hombros de pana gastados por la luna,/ ni tus muslos de Apolo virginal,/ ni tu voz como columna de ceniza;/ anciano hermoso como la niebla/ que gemías igual que un pájaro/ con el sexo atravesado por una aguja,/ enemigo del sátiro,/ enemigo de la vid,/ y amante de los cuerpos bajo la burda tela" (Federico García Lorca, estrofa de su "Oda a Walt Whitman).

Con ocasión del 122 aniversario del nacimiento (05/06/1898) del poeta granadino, este me vuelve a releer a Walt Whitman. En Nueva York, Federico García Lorca conoce la obra de Walt Whitman, y bebe de ella. Es el gran poeta de la democracia norteamericana del ideal de la igualdad humana. Canta a la libertad de los individuos sin distinción de sexo heterosexual u homosexual, o de clase alguna.

"Cuando conozco a alguien no me importa si es blanco, negro, judío o musulmán. Me basta con saber que es un ser humano". Trasciende la cotidianeidad glorificándola con hedonismo en búsqueda del placer sensorial e inmediato. "No dejes que termine el día sin que hayas crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños". Sorbe del cáliz panteísta en su lírica como comunión del hombre con la Naturaleza, la "Naturaleza sin freno, original energía". Se canta a sí mismo, y al ajeno. "Yo me celebro,/ y cuanto hago mío será tuyo también/ porque no hay átomo en mi que no te pertenezca". Es el padre del verso libre, alejándose de la métrica clásica. La crítica le bautiza como el "divino impostor".

"Si no das conmigo al principio, no te desanimes/ si no me encuentras en un lugar, busca en otro,/ en algún sitio te estaré esperando". Federico le encuentra en la obra del bardo, y toma el verso libre para escribir su "Oda a Walt Whitman". Como en Federico, Whitman influyó en muchos escritores de habla castellana, entre otros, León Felipe, Neruda y Borges. Para nosotros, los entonces jóvenes del 68, Whitman, traducido por León Felipe, que rebautizó al original de "Hojas de hierba" como "Canto a mismo", su lectura era como un acto de resistencia a la infecunda, por intrascendente, cultura franquista. Fue pan ideológico, contrario a las virtudes morales y sociales impuestas por el franquismo, para aquellos estudiantes ávidos de encuentros con autores prohibidos, que les leíamos a hurtadillas. Como todo poeta, Federico, Whitman, hasta los clásicos como Homero o Virgilio, son siempre profetas. "Un poeta no es un filósofo, es un clarividente" (Juan Ramón Jiménez).

Para mí, son memoria viva de nuestras vidas, y vivir sin memoria es condenarse a caminar hacia la penumbra en donde vagan los eidolones de la mitología griega. Loor a Walt Whitman; loor a Federico García Lorca.