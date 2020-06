Outro aldraxe no río dos Gafos

Fai uns cantos anos veciños e veciñas da contorna do río dos Gafos acordaron nomear a carballeira do paseo detrás do edificio de Sanidade Exterior xusto antes onde o río perde a súa luz como Carballeira Manuel María en homenaxe ao poeta da natureza. Dende aquela xa van catro carteis que desaparecen e veciños e veciñas con moito esforzo teñen que repor.

O derradeiro foi durante o confinamento cando todos estabamos nas nosas casas respetando as normas de sanidade para salvar vidas alguén, saltándose as normas e pondo a saúde de todos en perigo, sacou o cartel que nos pensamos non molestaba a nadie soio por maldade e cobardía,pois non se entende porque molesta o nomear cun nome de poeta a unha carballeira.

Era un cartel diferente de aluminio con unha fotografía e un poema do poeta, pensouse en facer unha cartel máis bonito e que perdurara algo máis no tempo invertíronse cartos e tempo e fixouse con cemento no chan, pero non serveu de nada, o máis razoabel sería se alguén non lle gustase o nome que propusera outro persoaxe e non destragar a bontade e iniciativa de moitos veciños que soio pretenden por nome a derradeira carballeira urbán e pensaron que o máis axeitado sería porlle o dun poeta comprometido ca natureza.

Agora os veciños e veciñas cansos xa de que lles arrinquen os carteis decidiron solicitar por rexistro ao Concello e Deputación colocar un monolito de pedra con unha placa haber se así dura máis e se alguén non lle guste que faga o mesmo e solicite outro nome para a carballeira que non estrague o traballo que fan outros e se queren facer algo polo río co limpen e coiden e non destruian o traballo de outros.Tamén para dita contorna do paseo do Gafos pensouse que o concello negocie coa Xunta a cesión dos xardíns de Sanidade Exterior e cunha pasarela de madeira unila a carballeira no Gafos como xa se fixo en Monteporreiro cos xardíns da UNED e gañar así outro espazo para o lecer da ciudadanía, non se entende ter privatizado unhs xardíns que deberían ser de desfrute de todos.

Agora co retorno a normalidade despois de moito tempo confinados decatámonos da importancia que ten o dispor de espazos para o lecer sobor de todo para os nosos maiores agora que ven o bo tempo o poder desfrutar da frescura de paseos a carón do río e dotar de máis arbores e bancos a contorna do río. É un privilexio ter espazos axeitados moi preto do centro da cidade e cantos máis espazos se poidan habilitar moito millor para millorar a calidade de vida dos nosos maiores que tanto sufriron ca pandemia e como xa se fixo nalgunha das nosas praias a carballeira do Gafos será un bo lugar para por libros para que se poidan ler sentados nun banco ca tranquilidade do marmurio do río e para gardalos despois de lelos se poidería reciclar e acondicionar as vellas cabinas telefónicas xa en dexuso e darlle unha nova utilidade.