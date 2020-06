"Esta es la normalidad que hemos escogido"€ Esta es la frase que se repite como un mantra hasta que todos nos la acabemos creyendo. ¿qué normalidad? Yo no escogí, nadie me permitió escoger. Creo que, como yo, muchos se sentirán decepcionados e infravalorados. Aceptamos el confinamiento, incluso lo aplaudimos. Pero seamos sinceros, nunca fue real más que para una mayoría, mientras otros, que no eran sectores esenciales, continuaron trabajando y moviéndose. Eso es así. Y ahora que buscamos una "normalidad" se nos cuenta que hemos decidido convivir con el virus, al contrario que otros países orientales. Tenemos que vivir como en un campo de minas donde no se sabe cuando una va a explotar porque los poderes económicos y ciertos sectores de presión han decidido por todos que esta es la vida que hemos escogido. Dudo que esos poderes tengan ningún problema alejados de la realidad observando la televisión desde sus mansiones.