Que é importante?

Ten razón o galego Antón Costas, un catedrático de economía prestixioso da Universidade de Barcelona, cando di que en España hai máis preocupación por abrir un bar que unha escola.

E non só os bares, senón o fútbol, os touros, as Igrexas, as discotecas, os pubs, os furanchos, etc, abriran moito antes que servizos públicos esenciais. Por exemplo os colexios de primaria, secundaria e universidades estarán sen clases presenciais máis de seis meses, e non so iso: a xustiza, oficinas de emprego, concellos, etc, están a medio gas. Apareceu escrito na prensa que a administración traballaba a un 35%.

Loxicamente claro que hai que tomar precaucións severas, aínda que non vexo porque ten que ser tan diferente en que se traballe en Citroen a que se traballe nun xulgado.

Tamén existe alguén sensato como o goberno vasco que dixo que en Euskadi ían abrir antes as escolas infantís que as discotecas, o revés, a Conselleira galega responsable de asuntos sociais di que os centros de día non abren ata setembro.

Non me explico como pode estar aberta unha residencia de maiores e non un centro de día.