"Cuando la tormenta pase, te pido Dios que nos devuelvas mejores, tal como nos habías soñado" , dice uno de los versos de Benedetti.

Pero va a ser que no. Después de guardar la cuarentena y comenzar a salir, comprobé que nada o casi nada había cambiado. Los que no saludaban seguían sin saludar; leí un letrero en el ascensor que nos advertía, una vez más, de que no echáramos toallitas por el váter; el garaje seguía lleno de papeles, colillas, botellas de plástico... tristemente, nada había cambiado porque nosotros tampoco habíamos cambiado y, seguramente, yo tampoco había cambiado.

Pero estas pequeñas letras van dirigidas a todos los sanitarios del país que se dejaron la piel y, muchos también, la vida por estar ahí en el epicentro de la 'tormenta' dándolo todo. Gracias.

Sé que no queréis ser los héroes de esta terrible, cruel y desgarradora pandemia que tanto dolor ha causado, pero lo sois... ¿Quién sino? ¿Los políticos enzarzados en insultos un día sí y otro también? Vosotros fuisteis los únicos que disteis la cara. Llorabais en soledad, alejados de vuestras familias, la mayoría de vosotros sin contar con equipo de protección. ¡Cuántos murieron en el camino!

Visteis cómo la mejor generación de este país también se iba, y se iba sola, después de tanta lucha, con la única compañía de vuestra mano... y aún así seguisteis luchando y luchando. Gracias.

Y cuando creíais que habíamos aprendido algo de este horror que se vivió, que vivisteis, comprobáis que ya se vuelven a abarrotar las playas, las terrazas, los paseos, los buses, sabiendo como sabemos que el virus sigue aquí todavía.

No hemos aprendido nada y mira que la naturaleza nos avisa y nos sigue avisando. Decían que saldríamos reforzados como personas. Creo que no, porque hay más odio y el odio ha quitado sitio al amor. Al final perdimos todos.