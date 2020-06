Ya antes del terrible momento que estamos viviendo y padeciendo con la llegada del Covid-19, este Gobierno nos tenía acostumbrados, día tras día, a noticias que no dejaban de sorprendernos, pues bien, es también ahora y con la que está cayendo, un desastre sin precedentes, tanto en el ámbito sanitario como económico, el presidente y sus ministros siguen proporcionándonos casos de lo más descabellado y pintoresco, por denominarlos de algún modo. Ciñéndonos a los últimos días, tanto el responsable de consumo como el vicepresidente segundo del Ejecutivo han sido protagonistas de unas declaraciones de lo más desafortunadas e improcedentes.

Hace unos días, el Sr. Garzón hizo unas manifestaciones es en una sesión de comisión parlamentaria en las que indicó que el sector turístico en nuestro país era precario y de bajo valor añadido. Estas aseveraciones han enfurecido a trabajadores y empresarios del sector, postura que en mi opinión no es para menos, por la carga de desprestigio, desprecio y desconsideración que suponen, con la agravante de que no están para nada ajustadas a la realidad, dado que el sector turístico supone el 12,33 del PIB español, se encuentra entre los más valorados del mundo, y es el 2º del ranking europeo.

Con estas declaraciones, no solo se descalifica el mismo, sino que a su vez demuestra un desconocimiento del ramo, lo que no es una cuestión baladí, por lo que resultar de una gran irresponsabilidad. Por otra parte, el señor Iglesias nos ha sorprendido recientemente con unas manifestaciones sobre el desamparo que sufren las mujeres víctimas de violencia de género que se ven obligadas a permanecer el su domicilio con su presunto agresor, al no querer abandonar su mascota, aportando como solución al problema, en coordinación con el ministerio de igualdad, el conocido como proyecto "Vio pet", por el cual estos animales de compañía (perros y gatos) serán recogidos en centros de acogida. Este tipo de iniciativas, con todo el respeto para los animales y con la que está cayendo, un sufrimiento sanitario y económico nunca visto, me parece una broma macabra, que define el bajo nivel de nuestros gobernantes a la hora de establecer el orden de prioridades para afrontar los problemas que nos apremian, algo que me desconcierta y preocupa sobremanera.