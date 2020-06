Vigo: gran oportunidad

Acudo de nuevo a la hospitalidad de la ventana pública de FARO DE VIGO para exponer opinión sobre alguno de los beneficios que podemos tener en nuestra ciudad: Vigo. Nuevos horizontes con medios elementales que ya disponemos para asegurarnos un futuro agradable. Entre todos podremos, aportando granos que lo construyan.

Acabo de repasar una conferencia-coloquio, aparte de múltiples publicaciones, de la socióloga María Ángeles Durán de las Heras (quienes la desconozcan no pierdan la oportunidad de ver F.V. del 13 de julio de 2019); sus conocimientos, currículo y actividad la acreditan sin discusión. Pues bien, en dicha conferencia trasmite la profunda preocupación por el futuro inmediato que espera a los mayores, antes de la crisis sanitaria; el descenso de natalidad, y el aumento de esperanza de vida. Producto de riguroso estudio por la autora, diferenció las poblaciones de España en cuanto las expectativas de mantener una calidad de vida en el próximo futuro. Llama la atención la diferencia que existe entre regiones y autonomías. Preocupante uno de los datos aportados: en Canarias tendrán menos dificultades de atención los mayores que en Galicia a corto plazo, con un porcentaje diferencial de un cuarenta por cien (¡!).

Preocupa más el sistema geriátrico actual. Principalmente dirigido por sector privado, sin gestión ni control público. Por esta causa, estudiando las situaciones económicas de cada localidad deduce que, con los precios actuales del sector y su evolución, estos centros no podrán ser utilizados por la mayoría ni contando con la suma de ingresos, ahorros y pensiones. Incluso aportando un piso. Añade que actualmente las familias tienen o pretenden ocupación profesional fuera del hogar producto del avance y cambio social conseguido. De momento se soluciona con la incorporación de personas de origen sudamericano y a bajo precio (bendición); en poco tiempo se harán con poderes sectoriales y serán grupo social de fuerza. No exigen derechos, ni sueldo mínimo, de momento. Mala expectativa. Que la socióloga lo diga, lo publique y lo repita parece que no sirve de nada. Como siempre esperando la llegada del problema. Después se improvisará. En resumen, nos advierte que se deben tomar medidas cuanto antes.

El domingo, día 7 de este mes FARO DE VIGO publica un reportaje, entre otros, sobre el complejo de la ETEA, el cual después de casi veinte años de su adquisición, no tiene ni se prevé uso alguno. Sugiero a los gobernantes que, adelantándose a lo que sí sabemos con certeza que viene, se preparen para ofrecer un nuevo sistema geriátrico. Los edificios están construidos, no hace falta buscar gran presupuesto para hacerlo: concurso público, adecuación y explotación. Coparticipación pública, control de gestión y a funcionar.

En Vigo existen más localizaciones similares, e inutilizadas, en propiedad de las administraciones. Muchas. Gran oportunidad para que hagamos realidades núcleos suficientes, proporcionales a la población, de calidad, para tener un recorrido final de una vida digna. Renovar el concepto de asilo de lujo. No sirven. Agradables lugares con espacios para los independientes, dependientes y grandes dependientes con presencia médica. Espacios para visitas familiares. Son realidades, lugares inútiles ahora, que pueden servir a la sociedad de inmediato. Evitando ruinas o especulaciones. Cambiemos el futuro entre todos. A su vez, generan empleo. La sociedad cambia y nos vamos a quedar sin la merienda. Solo es una idea; seguro que las hay mejores, pero los ciudadanos de Vigo no solamente son Zona Franca, Concello y Universidade, imprescindibles para gestionar, incluso, la propuesta. Somos una sociedad compuesta por millares de personas que aguardamos soluciones a problemas verdaderos, garantía del futuro real de servicios que serán imprescindibles para la sociedad. Todos saldremos ganando, incluso con los proyectos que, evidentemente, han fracasado.