Encontros na "Terceira fase"

Dende o pasado luns, día 8 , chegaron eses encontros entre máis xente e quizáis moi esperados; como é normal todos queremos volver ter un pouco máis de liberdade, aínda que a mesma volve aos poucos. Temos que lembrar que o Covid-19 quitóunola de súpeto, e levo moitas vidas, de familiares, amigos, veciños e tamén dos sanitarios, que loitaron para salvar vidas, en moitas ocasións sen os equipos necesarios para protexerse eles mesmos.

É por iso que nunca debemos esquecer aos que estiveron en primeira fila, do mesmo xeito que todas as forzas de seguridade do estado que colaboraron durante todas as fases cos mesmos. Debemos ser prudentes e lembrar que a mellor forma de loitar contra este virus, á parte das recomendacións do Ministerio de Sanidade, é tamén coidar o medio ambiente e non tirar as máscaras. Isto dígoo porque aínda non hai 15 días que son obrigatorias e algunhas praias do Morrazo e doutras zonas apareceron cheas delas. E iso é un auténtico perigo ademáis dunha falta de responsabilidade; sexamos conscientes de que o virus segue aí e lembremos o que pasou para que non volva suceder.

Isto aínda non acabou!