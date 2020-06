Como familiar dunha persoa dependente e usuaria dun centro de día, reclamo da Xunta de Galicia a súa reapertura inmediata ante o importante deterioro que está sufrindo nas súas condicións de vida, derivadas do confinamento e da imposibilidade de poder acudir ás terapias tan necesarias para súa saúde física e mental. Anunciouse, hai uns días, que os centros de día volverían abrir a principios de xuño e agora parece que houbo una marcha atrás por parte da Administración, remitindo a súa reapertura ao mes de setembro. Non existe ningún informe epidemiolóxico que respalde esta decisión que non entendemos e que nos están causando graves perxuicios ás familias e aos propios usuarios.

Nunhas recentes declaracións de profesionais deste servizo aseguran que " é posible manter a distancia de seguridade entre usuarios e mesmo no caso de persoas con deterioro cognitivo que tenden a deambular pódense habilitar zonas concretas nas que cada usuario estaría só nese momento". Engaden, ademáis, que os centros "están agora preparados con outro tipo de medidas de seguridade como limpeza do calzado na entrada, control das visitas para que non coincida alí moita xente ou a adaptación do transporte ás novas esixencias".

Entendo que ante esta situación resulta moi evidente o deterioro físico e cognitivo que se produce nos usuarios, a falta de socialización e de estímulos, a imposibilidade de compatibilizar a vida laboral dos familiares coa atención aos nosos maiores e o abandono a que estamos sometidas as familias pola falta de información directa por parte da Administración e o desamparo ao que, en definitiva, nos someten os responsables políticos. Cremos que son razóns dabondo, todas elas, para reclamar da Xunta de Galicia a inmediata reapertura dos centros de día.