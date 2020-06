Ping pong de mentiras

El deporte es elemental para el mantenimiento de una vida saludable y, en especial, el ping pong. Nacido como una derivación del tenis, propicia al jugador una mejoría en su capacidad y tiempo de reacción, coordinación ojo-mano, concentración y memoria.

Ocurre que grupos parlamentarios madrileños (PP, Vox y Cs) ajenos al mundo del deporte, utilizan el ping pong con la finalidad de jugar con vidas humanas. El consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruíz-Escudero, afirmó que, por equívoco, se encaminó a los centros hospitalarios un borrador del protocolo para no derivar a los ancianos con discapacidad de las residencias a los hospitales. Anteriormente, la presidenta de la comunidad, Díaz Ayuso, esclareció que el documento no se había llevado a conocimiento de interesados.

No basta la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los mayores ante la pandemia y la discriminación a que están sometidos familiar, social o gubernamental (a veces sin un tratamiento digno, viviendo solos o en residencias deplorables y con pensiones irrisorias). Politiqueros los utilizan como pelotas de ping pong en medio de miles de muertes. Así, el "borrador", siendo o no un documento oficial, fue elaborado por mentes sórdidas que merecen el desprecio de todos y algunos años de cárcel.