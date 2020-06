La dimisión y la decencia

Yo recuerdo que, hasta hace no mucho, los políticos y cargos públicos dimitían cuando, o bien, se habían pegado un tortazo monumental en las elecciones, o bien habían metido la pata hasta el fondo y les habían "pillado". Adolfo Suárez, Alfonso Guerra, Corcuera, Ruiz-Gallardón, Ana Mato, Maxim Huerta, Francisco Camps y algunos más, socialistas o no, que por vergüenza torera dimitieron y dejaron sus cargos con una cierta dignidad.

Pero resulta que los tiempos han cambiado y ahora, a juzgar por el aferramiento al "sillón", la dimisión ya no debe ser un ejercicio de decencia como antaño.

Porque ahí tenemos a Ábalos, que se entrevistó con una delincuente internacional en España, cuyo encuentro trató de justificar con tropecientas mentiras, y al final se despachó con un "yo no tengo por qué dar explicaciones a nadie". Ole, ole y ole.

El corona-dúo sacapuntas: el experto epidemiólogo y el "filoministro" de Sanidad, que, por si las cifras descomunales de muertos no fueran suficiente motivo para abandonar el cargo, se permiten el lujo de manipularlas, resucitando y enterrando a la gente según les dé el aire.

¿Y el flamante presidente Sánchez? Que coge el Falcon para conciertos, vacaciones, visitas culturales, etc. Que prometió no pactar con Bildu, ni con el populismo de la Venezuela de Chávez. (Y mil más que no puedo enumerar aquí) Y ahí está ¡tan pichi!

El ministro del Interior, que ya no sabe dónde meterse porque no le queda más imaginación para justificar las fechorías que se están cometiendo contra la Guardia Civil.

Y mis favoritos: los "chiripitifláuticos" ministros-vicepresidentes de asuntos sociales, lo más camorrista, chabacano y hortera que ha conocido la política nacional desde que existen registros. Los que han demostrado que pertenecer a la "casta", no significa tener clase.

Pues también: ahí siguen. Y seguirán, por los siglos de los siglos.

La dimisión no está de moda. Sobre todo, porque si dimiten se van al paro. Y así no hay quien sostenga el chalé.