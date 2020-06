Bajarse el sueldo

No soy economista ni politóloga pero, como ciudadana que observo lo que está ocurriendo, me pregunto,¿A qué esperan nuestros políticos,todos, diputados, senadores, altos cargos de confianza, asesores,etc. a tener un gesto,como los de otros países y bajarse un porcentaje el sueldo, aunque sea temporalmente?. Hablan, se descalifican unos a otros, perdiéndonos el respeto a los que les escuchamos pero, a la hora de sentirse solidarios..€

Soy una pensionista que, debo de estar un poco más abajo de la mitad de la pensión máxima y, me parecería lo más natural que también contribuyéramos, en función de nuestros ingresos, al igual que los funcionarios y empleados públicos ya que, al menos, tenemos los sueldos asegurados,de momento.

Es la hora de mirar alrededor y ver las dificultades de los demás. Aunque haya gente que no conozca ningún caso de cerca, a poco que uno se informe, hay que tener la piel muy dura para no sensibilizarse. Por supuesto que habría que hacer mucha pedagogía y explicarlo bien,dándonos los datos concretos de a dónde irían a parar nuestras aportaciones. Hacerlo me parece de justicia.