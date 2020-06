Las grandes mentiras de los gobiernos

Estamos ante una situación de un desgobierno que no hace más que mentirnos a todos los españoles y si no, no hay más que verlo. Primero, la manifestación de esa gente en Madrid el 8-M, de las mujeres podemitas y socialistas que se pidió que no se celebrara para impedir contagios. Nos niegan que pasaría tal cosa y ellas mismas se contagiaron. Pero lo que menos me preocupa es el contagio de la cajera o de la señora del Presidente o de las que asistieron por colaborar con estos esperpentos, ¿cuánta mas gente se contagió y transmitió en esa manifestación el contagio del Covid-19? Nos engañaron con los datos y nos siguieron engañando con los fallecidos porque ahora nos dicen que son más de 23.000. Siguen mintiendo, las últimas cifras son de 43.000, según la prensa. Y parece que el gobierno lo acepta. Pero lo peor es el caso de nuestras Fuerzas Armadas: a los que quisieron aclarar la situación, como los generales de la Guardia Civil, se les destituyó, primero uno, después otro y ahora otro. Una decisión de ese ministro de ideas poco recomendables por no decir lo que el señor Marlaska no quiso que dijeran, o sea mentir.

Cuando fue el caso del ébola con un contagio simplemente y ningún fallecido, no siendo un perro, el señor Sánchez trató de que el anterior presidente pareciera en el Parlamento una persona ridícula. ¿Qué habría que hacer con este presidente, con 43.000 fallecidos a sus espaldas?

Estamos viviendo una situación insostenible, no podemos decir que el Covid-19 haya sido culpa de este mal gobierno, pero sí podemos decir que dieron palos de ciego y manipularon falsificando datos de las muertes en toda España, nos mintieron más aún que el anterior presidente socialista, el señor Zapatero, que negó que hubiera crisis y cuando lo aceptó España estaba hundida. Pero no es de extrañar de estas personas que ahora están al lado del presidente venezolano, del cual están sacando buena tajada, y según dice la prensa, del narcotráfico que tiene montado el Sr. Maduro, su señora y familia.

Todos los españoles tenemos que ir despertando y echar del gobierno a estos imberbes que nos están arruinando a pasos agigantados. La pobreza en España ya es real, las familias han sido humilladas teniendo que pedir comida, que es triste. Mientras no se eche al Coletas, iremos de mal en peor.