Hasta siempre, amigo

Rondaba la media noche del 11 de diciembre, cuando aquel mensaje en el móvil nos dejó helados. A esos primeros segundos de negación, le siguieron minutos de llamadas telefónicas que confirmaban la noticia fatal. Si, era Chei, y era real.



Parecía imposible que Don Juan, el enfermero de todos, con sonrisa infinita, pudiera haber partido sin despedirse... o tal vez si lo hiciese, de una forma tan sutil, que no nos habíamos dado ni cuenta.





Y es que Chei, era Chei;Gran conversador, y contador de historias que nos quería a todos, mucho y bien. Tenía el don de abrazar con las palabras, y tranquilizar el alma con la mirada. No solo a los suyos si no también a los demás.Y es que Juan, era Juan,. Era el primero en apuntarse a cualquier cena. Enfermero de ojos sonrientes y timbre amable que hilaba anécdotas imposibles, enganchándonos a un monólogo tronchante en cada turno. Atento, empático y tenaz. Dispuesto, trabajador y muy eficaz. Gran orador y docente, y todo ello con una sencillez exquisita.Formamos parte de un gremio que, con el ser y ya no ser, con el hoy estamos, y mañana tal vez no, pero nos cuesta asumir que suceda entre los nuestros, y más aún que lo haga con aquellos compañeros que entendemos como indispensables en nuestro entorno y nuestra profesión.¿Y ahora qué? ¿Qué pasa cuando alguien crucial se va?¿Qué sucede con el vacío que deja?. Ni en casa, ni en el colegio, ni en la facultad?pero lo cierto es que las huellas que dejan estos seres "de luz" a su paso por nosotros, y el cariño que sentimos hacia ellos, nunca se destruye. Y que todos esos valores que hemos do adquiriendo gracias a encontrarnos en el camino con personas como Chei, debemos de cuidarlos y seguir transmitiéndolos para que jamás queden en el olvido. Así, si hay algo que pudiese consolarnos, es saber que todos nosotros tenemos algo de él, que nunca desaparecerá. De su Chei, de su Juan, de su Don Juan.No quiero despedirme. En realidad, ninguno de los que te hemos conocido. Solo queremos darte las gracias Juan, por formar parte de nuestras vidas y enseñarlos a ser mejores profesionales y personas. Gracias Chei, por haber formado una familia bonita como lo eras tu.. Y decirte, que estarás detrás de nuestros ojos al explorar a un paciente, de nuestras manos, al agarrarle las suyas a aquellos que nos necesiten, y detrás de nuestras sonrisas cuando hablemos de ti. Porque así te recordaremos, riendo con ojos pequeños y corazón enorme. Hasta siempre Chei, hasta siempre Juan, hasta siempre Don Juan.