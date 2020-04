La muerte en tiempos de coronavirus

Es curiosa la manera en la que este dichoso bicho replantea la forma de enfrentarnos a la vida y, en consecuencia, a la muerte. Pudiera parecer que hoy en día los decesos son solo por causas víricas, incluso en ancianas de -muy- avanzada edad aunque, a veces, es el simple paso del tiempo el responsable. El 24 de marzo conocíamos la noticia del fallecimiento de la más longeva del clan de los Jelusich, Mercedes, Tita Chucha, a la edad de 98 años. Entender y pena se mezclan a partes iguales para digerir la nueva norma que acompaña estos eventos? Y es que no hay evento posible. Sin embargo, no quisiera dejar pasar la oportunidad de recordarla con unas palabras de cariño. Al fin y al cabo, ella, con su indomable carácter y a pesar de no haber tenido hijos propios, cuidó de la mayoría de sus sobrinos, sobrinos-nietos y, si me apuran, sobrinos-bisnietos, como si de una verdadera matriarca se tratase. Personalmente, para mí y para mi hermano, por esos caprichos de la vida, siempre fue y siempre será una segunda abuela, en cuya casa sabíamos que encontraríamos nuestros juguetes favoritos, bocadillos de mantequilla y azúcar y mucho, mucho amor.

No me cabe duda de que, en cuanto podamos volver a la normalidad, nos juntaremos tíos, primos y sobrinos -como ella siempre nos pedía- y le rendiremos un merecido homenaje al son del piano.