"Memento mori"

Alguien se ha parado a reflexionar que, entre tanta declaración político-propagandística, rebuznantes ruedas de prensa "desinformativas", aplausos vespertinos, canción resistencia, vídeos y wasaps reivindicativos, etc..., todas acciones respetables y con verdadero y sincero valor humano y solidario ¿quizás nos estemos olvidando del porqué estamos así? ¿Qué es lo que nos perturba e intranquiliza? Realmente no es el Covid-19 'per se'. Y esto no es cinismo sino sinceridad. La razón es simple: hay miles de virus y patógenos con los que convivimos diariamente y no les damos mayor importancia porque, o bien les hemos vencido o no influyen con calado en nuestra vida y sociedad, o son patrimonio exclusivo de pobres en países tercermundistas y remotos. Sin embargo, la cuestión actual es que este maldito coronavirus no solo afecta a todos los sectores de nuestra sociedad sino que toca impúdicamente el bien más preciado que atesoramos: nuestra vida. Este virus nos mata. Este virus causa la muerte.

La muerte... esa palabrota con silueta alargada y tenebrosa, siempre acechante y que parece volvemos a experimentar cercana cuando la vemos y oímos de manera obscena en medios de comunicación o, por desgracia, la experimentamos a nuestro lado.

Lo expresaba Unamuno sin tapujos: "El olvido de la muerte es la deserción de la vida misma". ¿Qué esperábamos? ¿Seguir negándola u ocultándola? Ella forma parte de la vida y eludirla al socaire del progreso humano no es de recibo. Evidentemente, no se trata de ser devotos de la tanatofobia, aunque tampoco de la tanatofilia, sino de vivirla y afrontarla con actitudes más saludables, esto es, digna y realistamente.

Los seres humanos seguimos siendo finitos, limitados: todos morimos, nos guste o no. Ya sea de coronavirus, de parada cardiorrespiratoria o de cáncer. Aquí no existe discriminación social por clase o sexo. La muerte, en sí misma y como hecho fáctico, es equitativa: es lo más inclusivo que existe. No así la forma de morir o experimentar la muerte, como sabemos.

Estoy seguro que la pestilencia del coronavirus se evaporará más pronto que tarde, pero la muerte seguirá. Así que, entre el ' memento mori' y el ' carpe diem', está la vida; esa vida que, como diría Calderón, es "sueño" entre el destino y la libertad. De cada uno depende cómo vivir y cómo morir.