Exemplo de civismo democrático

Maria Teresa era unha muller moi intelixente. A bondade é característica do ser humán. A intelixencia é un privilexio. María Teresa Fraíz desfrutaba do beneficio da lucidez. Na compaña do seu home Jose María Franco traballaron en Inglaterra, EEUU e Venezuela antes de volver a Galicia.

A inquietude intelectual de Teresa viuse acrecentada pola disciplina académica do seu home Jose María Franco, doutor en Dereito e Reforma Agraria na Universidade Americana de Wisconsin. Os Franco-Fraíz compartían temas, lecturas e longas reflexións filosóficas e estéticas, incluso técnicas.

Foi requerido pola Universidade Venezolana de Mérida para facerse cargo da Cátedra de Reforma e Dereito Agrario, que impartiu máis dunha década. En función deste encargo o matrimonio viveu no país de Bolívar ata principios dos anos oitenta en que voltaron a Vigo para orientar a formación dos seus cinco fillos e asentarse de novo no país.

Políticamente de esquerdas, María Teresa afiliouse o PSdG-PSOE en Vigo. Eran tempos de polémica e debate. Daquela o que isto escribe ocupaba un pequeno estudio no edificio da Caixa de Aforros por xenerosidade do arquitecto Pepe Bar Boo, e alí traballábase na elaboración de iniciativas parlamentarias e na preparación de estratexias políticas orgánicas.

Un día bateron na porta e o abrir atopeime con María Teresa, a que coñecía de compartir opinión nas asambleas do partido. Manifestoume que despois de observar a vida e actividades da organización, decidira apoiar a línea galeguista por estimala a máis axeitada para o futuro de Galicia e constituir característica definitoria do socialismo no noso país. Dende aquela a nosa colaboración máis estreita e a nosa amizade non se romperían nunca.

O longo de máis de dúas décadas, Maria Teresa bregou no partido nas duras regueifas orgánicas, foi activista do movemento feminista, e non se postulou nunca para ningún cargo representativo. Dotada dunha habilidade natural para as relacións sociais tivo sempre unha notable influencia na organización. Disputada polas tendencias internas mantivo sempre a loita polo equilibrio que consideraba necesario dentro do poder do partido, e puxo énfase na defensa do diálogo político como expresión definidora da democracia.

Con María Teresa o socialismo galeguista perde un activo de valor incalculable. A miña familia queda privada do aquecemento do seu corazón xeneroso, e a sociedade viguesa dun exemplo de civismo democrático.

*Exconcejal del PsdeG en Vigo