Para seguir viviendo

Estoy oyendo estos días en la radio las quejas y preocupaciones de los pequeños empresarios, de algunos más grandes, de autónomos... que si los ERTE, que si van a perder mucho dinero con el parón, etc. Y lo comprendo pero no lo comparto. No sé si estas personas se han parado a pensar que el estado de alarma decretado por el gobierno, y con ello el confinamiento en casa, y el paro de todo lo que no sea esencial ¡no es un capricho! ¡Lo hacen para salvarnos la vida! Y que podamos salir de esta pandemia con el menor número de víctimas. A los que seguimos trabajando, por ser servicios esenciales, nos gustaría quedarnos en casa protegidos, perdiendo dinero, pero no podemos, ni debemos. Y con ello nos jugamos un poco más la vida para intentar salvar la de tod@s. Ya habrá tiempo de reparar los destrozos económicos, entre tod@s l@s que podamos seguir viviendo.