Por bulerías

Bulería, bulería... cantaba Bisbal allá por el año 2000 y pico. Todo el mundo tarareaba esa canción mientras nos volvíamos expertos en eso de la prima de riesgo al igual que hoy lo somos en casi todo. Hoy tarareamos otro tipo de "bulerías", más dañinas si cabe que una canción enquistada durante horas en nuestra cabeza.

¿Qué hace tan expansivo a un bulo? ¿Es que deseamos creer en él? ¿Es porque coincide con nuestra forma de ver las cosas? ¿Por ideas políticas? ¿Es porque es gratis (en realidad no) y fácil difundirlo? El bulo infecta, se expande como un virus y es, paradójicamente, al fin viralizado. Se cuela en el tiempo, se filtra por los descosidos del tejido de la frágil moral. Moral de las dos. Se infiltra en la verdad o en su ausencia -que al final es casi lo mismo que la mentira-, se intentan resumir las verdades cuando la verdad es difícilmente resumible. El que resume y tiene un altavoz hay que exigirle responsabilidad porque digiere y vomita, por tanto transforma e impone.

La verdad suele estar del lado numeroso y por consecuencia, de los clicks. Con esto no digo que los medios digitales sean peores que los tradicionales. Ni mejores. Los medios digitales cuentan a su favor con el poder manipulador de la imagen y del sonido. Esto lleva a que una verdad defendida sin emoción ni alardes es menos verdad que una mentira defendida con entusiasmo y vísceras. La verdad se arrodilla ante la realidad, la realidad no siempre coincide con lo deseable y lo deseable no siempre se alinea con lo ético. Y ya sabemos que lo ético depende de sotavento.

Es una pena que arquear la ceja ya no se lleve. La moda es el retweet. La lectura en diagonal. El reenvío con el pulgar sin llegar al punto y final o a los títulos de crédito. Nos gusta ser los primeros en llegar y si llegamos segundos otro intentará ser el primero en otro sitio.