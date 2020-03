As roldas de prensa de Fernando Simón

E é que cada día que sae a falar sobre o tema do coronavirus e a evolución do mesmo, as cousas que di son un tanto ambiguas.

Explícome: sempre tenta sacar a parte positiva deste tema que tanto nos preocupa a todos, que se estamos a alcanzar o pico da xa famosa "curva" , que a pesar de que cada día hai máis mortos e máis contaxiados, estamos a piques de estabilizar a Curva e alcanzando o pico da mesma; en resumo e con todos os meus respectos lémbrame a Groucho Marx: "Estes son os meus principios. Se non lle gustan, teño outros". E é que non se pode xustificar o inxustificable, agora os datos que imos dar, dixo, poden non ser certos xa que en Madrid non imos contabilizar ás persoas que sexan sospeitosas que presenten síntomas leves, só faránselle test ás máis graves . Eu pediríalles que nos dean datos reais e un pouco máis concisos, para de verdade estar un pouco máis informados do que está a pasar. E menos mal que xa cambiou a chaqueta, o venres día 27, na rolda de prensa, sacou a famosa chaqueta gris que levou sempre posta, dende o primeiro día que saíu a dar información sobre este tema que ten ao mundo en "xaque".