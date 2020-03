Las dos caras de la moneda

Estamos viendo el comienzo de una gran crisis económica, como consecuencia del coronavirus. Europa no tiene una solución a esta pandemia. Bruselas se desentiende sobre nuestra salud y en la Moncloa se ven desbordados y eso que tenemos dos docenas de ministros.

Lo principal es nuestra salud, pero también la vitalidad de nuestras empresas. Sin personal y sin las empresas donde se trabaja, nuestra economía y sociedad no podrán funcionar.

Hoy nuestra moneda tiene dos caras muy distintas, la sanidad y la economía. Sin la economía no tendremos sanidad y sin la sanidad no habrá economía. La prioridad de la sanidad es erradicar el virus pero tratando de no perturbar por completo en la economía, pero estas decisiones se toman en la Moncloa.

Encerrar a las personas en casa es una medida horrible y ver que las funerarias no dan abasto para enterrar a esas miles de víctimas, es un drama.

Nos encontramos en medio de una gran tragedia y todo esto por dejadez, pues interesa más el problema catalán que el resto de España.