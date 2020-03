ERE temporal para los servicios de fisioterapia

Un fisioterapeuta, está con un cliente una hora, en contacto directo piel a piel, no se puede dar a un metro de distancia esta atención. Nadie con un mínimo de sentido común va a demandar uno de estos servicios en el momento actual. No es un servicio esencial en un estado de alarma.

Como puede ser que el gobierno permita los ERE temporal para factorías como PSA, Inditex y un largo etc., donde sí sería posible guardar la distancia de seguridad, y no se lo permita a los fisioterapeutas. Quizás porque son muy poderosos comparados con un autónomo que tiene dos o tres empleados. Lo que hace el Gobierno si no rectifica es abocar a miles de estas empresas al cierre definitivo.

Señores del Gobierno. Rectifiquen antes de que sea tarde. Está haciendo demasiadas cosas tarde.